電視大戰｜無綫ViuTV鬥查案 張建聲硬撼方力申：我Sell經驗 (20:30)

由張建聲和談善言主持的《嫌疑事件簿》，將硬撼由方力申（右圖）主持的《死因有可疑》。（鍾偉茵攝/資料圖片）

【今日直擊】無綫及ViuTV展開電視大戰鬥得如火如荼，眼見由歐美興起到中、韓、台的Live Action Role-Playing Game（LARP），即真人角色扮演遊戲模式節目大行其道，韓國JTBC綜藝節目《Crime Scene》更深受觀眾歡迎，無綫上月公布製作綜藝節目《死因有可疑》，今日ViuTV亦為同類節目《嫌疑事件簿》舉行記者會；兩台安排於下周一（14日）晚上10時半同時段播出，惹來網民激烈討論。

無綫首席創意官王祖藍上月錄影《死因有可疑》時表明，重返無綫之前已開始籌備這個節目，更安排以方力申帶領郭子豪、張秀文、何廣沛、游嘉欣等玩查案遊戲，嘉賓還有周柏豪及鄭融。

ViuTV的綜藝節目《嫌疑事件簿》就集合一班電影、舞台劇演員、歌星、網紅，包括張建聲、陳凱詠（Jace）、談善言、黃溢濠、歐鎮灝、李炘頤、顧定軒、陳海寧（Dee姐）、湯駿業、梁雍婷、米露迪、麗英及易健兒擔任主持及嘉賓，陣容鼎盛，但觀眾未看節目破解奇案，先紛紛舉證破解ViuTV有否抄襲無綫之嫌。

對於被指抄襲無綫，張建聲及談善言均表示不知兩個節目撞題材，張建聲說：「如果兩個節目都咁精彩咪得囉！何必比較呢？最緊要觀眾睇得開心，演員又玩得開心，最緊要呢個世界有得揀！」談善言亦澄清：「我們3月中已開始拍，拍到上星期先拍晒。」張建聲指沒研究或考究過有否抄襲無綫，亦沒有問過製作組，只做好份內事。

問到節目可有比無綫優勝之處？他說：「我sell經驗啦！一班演員亦騷到好認真的一面給大家看，我好喜歡這份熱誠。」對於被網民指惡鬥方力申，張建聲即表示：「點敢呀？我又唔識游水！小方游水咁快，你話我增肥就叻啲啫！冇得鬥，唔使鬥，各有各啦！最緊要開心，我都會睇佢哋節目交流，peace！」談善言亦表示會留意對方的節目有何優勢，這樣才會令自己有所進步。

（即時娛樂）