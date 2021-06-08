杜之克離職｜陳展鵬未收到通知 林夏薇：最重要做好本分 (22:15)

【今日直擊】無綫員工今日收到內部短訊通知，杜之克將於今年9月2日離職。陳展鵬、林夏薇及馮盈盈今日宣傳合拍劇《逆天奇案》，陳展鵬表示未收到通知，不方便發表意見。問到可擔心影響《逆》劇開續集？他坦言該劇是其首套合拍劇，加上在內地受歡迎，很希望能原班人馬開拍續集。林夏薇指演員最重要做好本分，會否開續集要看公司安排。盈盈表示有看報道，但她只是小職員，跟高層杜之克很少接觸。說到有指盈盈主演的選美劇會有影響，由合拍劇變本地劇，資金收縮？盈盈稱劇集尚未開拍，她收到的消息很少，亦未知演什麼角色 ，而作為演員，盡全力做好工作便可，都是平常心。

《逆》劇第21集於7天跨平台總收視達28點，成為「2021年兩線劇集單集收視冠軍」。日前劇情講述陳展鵬酒後糊塗「上錯牀」，與盈盈發生關係，陳展鵬坦言這場戲事前跟監製商量了幾個月，「如果有個女人睡在旁邊，怎會不認得，酒醉都有三分醒，最後都覺得要情理之內，意料之外」。他說太太單文柔都有看這場戲，還嫌少覺得很吊癮。林夏薇就預告稍後她會有多場喊戲，最難忘在中環拍攝時是聖誕節，但她喊到眼腫，反差很大。

盈盈因在劇中介入陳展鵬與林夏薇的感情，被網民冠上「國民妖精」稱號。盈盈笑言初時以為是褒義詞，因妖精一般都很活潑和可愛，原來是形容她的角色，但能引起討論都算成功了，「自己從中都叨了光，『國民』認受度好像很高，故不介意這稱號，有好過無」。她亦很開心與陳展鵬的牀戲，帶挈她成為內地熱搜及令粉絲數目上升。

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（即時娛樂）