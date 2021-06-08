關注尼泊爾疫情 翁靜晶何猷彪結婚3周年唔慶祝 (22:38)

今日（6月8日）是翁靜晶跟何猷彪結婚3周年，她在Facebook分享一段文字：「有一位大學女教授這樣說過：『我從幾次婚姻中，得到了一個總結，最理想的丈夫不是你迷戀的人，而是你最知己的朋友。』2019年6月8日，我最知己的朋友，成為了我的丈夫。三年的時間，引證了教授的說話是對的。有一個小小要求：請你們將祝福化成動力，繼續幫助尼泊爾的人民，我們很快達到目標的78萬了。」

翁靜晶接受《明報》電話訪問，她說幾乎忘了今天是結婚紀念日，揀6月8日結婚因為這是何鴻章的生忌，老公懷念父親故特別選這日子。她笑指何猷彪樣子雖然是鬼佬，但他的思想好傳統，會誠心上香拜祭。今年她特別在社交平台提結婚周年，重點是希望為尼泊爾的防疫與醫療用品眾籌獲更多關注與支持。今年的結婚周年活動就是跟老公到退伍軍人聯會，將收集到的防疫醫療用品包裝，準備送往尼泊爾，早前已送了一批製氧機到當地。

何猷彪是已故何東爵士的後人，一向低調，日前他在無綫新聞講這次眾籌。翁靜晶說：「佢（何猷彪）竟然肯接受訪問，因為這是他極重視的project，我當然要支持他。」她解釋老公緊張尼泊爾疫情的原因，由於他的家族過往聘請一批退役啹喀兵工作，結識尼泊爾人，他又是退伍軍人聯會贊助人，有些尼泊爾裔啹喀兵向他求助。翁靜晶為支持老公故更落力籌款，她稱多個地方也疫情嚴重，尼泊爾在求救但未被關注。今次搞眾籌目標10萬美元要達標不困難，希望超標，最重要是更多人知道尼泊爾需要援助。

（即時娛樂）