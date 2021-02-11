調教你MIRROR｜姜濤被選暫代隊長 Jeremy孖Ian跟Edan同房面有難色 (00:14)

ViuTV節目《調教你MIRROR》熱播中，昨晚（8號）播出第2集，講述MIRROR 12位成員因過往拍攝《MIRROR GO》的「難忘」經歷，大家都抱着極大疑心及戒心到梅窩。擔任導師的梁祖堯表示各人可以傳一個電話訊息給一個人，之後便要沒收手機，Frankie（陳瑞輝）、Anson Kong（江𤒹生）、Lokman（楊樂文）都是選擇家人，Jer（柳應廷）選擇女友，被拍到偷偷剃鬚的他，更表示會提女友月事痛要食藥；姜濤就傳短訊給母親，說他已經轉錢。

各人抽籤跟誰同房，事前大家都很怕與Edan（呂爵安）同房，因Edan的衛生問題嚇怕了隊友，結果跟Edan同房的是Ian（陳卓賢）及Jeremy（李駿傑），兩人知道後都面有難色。其餘是Tiger（邱傲然）、Lokman與Frankie同房；Alton（王智德）、Anson Kong及Stanley（邱士縉）同房；姜濤則與Jer、Anson Lo（盧瀚霆）同房。而Anson Lo、Lokman、Alton及Jeremy就被突擊檢查行李。

Lokman被梁祖堯問選誰在是次梅窩之旅暫代隊長一職，副隊長Anson Kong做出「姜濤」的口形，跟Lokman想法一致，最後由「梅窩隊長」姜濤拆開經理人花姐的第一個錦囊，就是提醒12子要放低偶像包袱。

（即時娛樂）