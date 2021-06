今天(6月9日)是吳雨霏(Kary)的35歲生日,近日相約不同朋友食飯慶祝的她,當然少不了與好姊妹鄧麗欣(Stephy)及區文詩(Angela)聚首一堂,亦一如以往不見近年傳不和的楊愛瑾(Miki)。有粉絲留言「道不同不相為謀,志不同不相為友~支持Kary」,也有網民代3人解釋,指「生日傳統上要講意頭,3=生,就係好意頭,點解唔4個人?唔好聽囉﹗」

3女未有理會留言,Angela表示︰「Sending you nothing but positive vibes on your birthday﹗Happy Birthday, Kary﹗」Kary亦在自己的社交平台留言︰「又大一歲了,一早起床就收到好多的生日祝福,很感動,謝謝大家的愛,特別謝謝粉絲們一直沒有把我忘記,還常常說會等我出來唱歌,有你們的愛,我實在太幸福了﹗生日願望是希望大家都身體健康,LOVE YOU ALL﹗」

(即時娛樂)