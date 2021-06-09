造美人｜翻版柏安妮 落選亞姐齊入等候區未能晉級 (17:28)

曾參選亞姐的12號羅卿娗（Dorothy）被指只適合參加傳統選美比賽。（ViuTV網上視頻片段截圖 / 明報製圖）

ViuTV另類選美節目《造美人》昨晚播出第2集，繼續12強淘汰賽，9位亮相的參賽者之中，只有3人成功入圍，包括11號周卓盈（Tracy）、13號嚴楚翹（Ice）同16號曾祖妮（Jonie）。Tracy是香港拉丁舞代表隊成員，她自爆小時候已被同學取笑為「大粒癦」，雖然曾接受脫癦，卻失敗收場，一齊跳舞的男生也很少選她做拍檔。

多位被視為大熱的佳麗均跌入等候區，當中包括貌似柏安妮的7號陳芊妤（Ann）、曾參選亞姐的12號羅卿娗（Dorothy）。24歲的Ann本身五官不錯，化妝後被評判之一的強尼讚貌似柏安妮，惟她不斷否定自己，堅持找不到自己的漂亮之處，還希望節目可助她變成日本妹。評判葉翠翠認為Ann是心態上有問題，強尼亦認為如自己覺得自己不漂亮，別人是幫不上忙，結果Ann跌入等候區，與參賽者5號冼潁琹（Georgia）相擁落淚。

曾參選亞姐的Dorothy表示參賽是希望自己有進步。強尼認為她予人未準備好的感覺，葉翠翠怕她未必適合參加另類選美比賽，Dorothy最後同樣要進入等候區。Dorothy返回後台後，失望落淚。擁有一頭清爽短髮的10號黎韋彤（Semi）雖然外形討好，歌喉又好，但被指只有不說話時的樣子吸引，最後亦未能晉級。

6位落入等候區的參賽者有7號Ann、10號Semi、12號Dorothy，還有9號林詩敏（Menah）、14號梁海而（Vivian）及15號楊芷羚（Stella）。

（即時娛樂）