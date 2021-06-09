太極紅館騷變身「90後」 雷有輝爆隊友Ricky出蠱惑 (16:22)

太極樂隊將於8月7日至8日，假紅館舉行「太極RAINBOW AFTER RAIN演唱會」，日前隊友齊集為個唱開會，更討論新一輯廣告細節。廣告以動畫形式進行，眾人的容貌4秒後慢慢變老36年，屆時將成為真正的「90後」（90歲後）！

主音雷有輝大爆隊友Ricky「出蠱惑」，要求設計師幫手出術：「我哋每一個都變晒90歲嘅樣，淨係佢一個人揀張咁後生嘅相，睇落同依家都冇乜分別，可能佢都知自己擺唔耐，未必有90歲命啩？其實變老好容易，我哋做少幾次mask、唔化妝都可能有呢啲效果。」

Joey Tang表示被自己的年老樣嚇親，笑言有「趕客」成分：「初初諗邊個咁大整蠱？原來係由老變後生，咁都好啲，因為有比較，依家睇落仲靚仔咗好多！今次個騷好多Gary（唐奕聰）生前嘅好朋友都話想幫手，所以好多人嚟支持，呢一刻我哋仲未綵排，但都唔習慣冇咗佢，每一個細節都預佢一份。」

「Hi-Fi德」叫太極Fans積極撲飛，因為之後未知何時會再舉行個唱：「依家世界日日改變，呢個騷都因為病毒延期咗幾次，下次再聚都唔知幾時，可能要到30年後先有機會搞，到時我哋仲未死又行得郁，再唱畀大家聽囉！」

（即時娛樂）