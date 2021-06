莫文蔚重新詮釋女性心態 新歌MV造型性感 玩味十足 (16:32)

next

莫文蔚(Karen)將於周五(11日)假紅館舉行一連3場《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會香港站》,Karen最近推出多首廣東歌,繼《因一個人而流出一滴淚》及重唱《The Way You Make Me Feel》、《戀一世的愛》、《初戀》後,終於推出全新重點單曲《婦女新知2021》,在歌曲的MV中,Karen更以多個性感造型亮相,令人眼前一亮。

Karen在2000年已推出過《婦女新知》,談及當下時代女性的生活與心態。21年後的今天,歌詞中所講的這班女生,到底會有何轉變呢?就是因為有了這個想法,Karen邀請填詞人黃偉文(Wyman)再次合作,填寫《婦女新知2021》,詮釋這班女性的生活與心態。

《婦女新知》內所提及的女性,懂得炮製Tiramisu,最喜歡購物,以及食、買、瞓,更會放大愛情,希望找個好男人。相隔21年後,Karen覺得她們應該有了第2個身分,那麼她們會變成怎樣呢?來到2021年,這班女生廚藝應該更上一層樓,會懂得烹調豉油雞,而以前的天生購物狂,現在購物貴精不貴多,思想依然獨立自主,不再是愛情至上。Karen看過歌詞,覺得Wyman一矢中的,更說:「首歌未必係我自己嘅完整寫照,反而我最想講時下女性心態係點。」

就以Wyman的歌詞作為基礎,新歌MV以誇張手法拍攝,用上色彩斑斕的顏色拼湊出MV感覺,Karen以多個搶眼造型登場,包括鮮艷奪目浴袍Look、高衩長裙及低胸連身裙配假髮造型,性感非常。Karen解構MV造型說:「正如歌詞所講,時下好多女性有咗自己伴侶,唔一定已經成為家庭主婦,但內心仍然好貪靚,對保持美態仍然有渴望,廚藝大躍進,呢個MV想展現女性呢一面。」

由於要不停轉妝及轉造型,又要配合MV構思就位拍攝,以便後期3D畫面加工,另外同一日要兼顧拍攝演唱會的片段,結果Karen與團隊花了20小時才完成拍攝。雖然拍攝時間很長,但Karen十分享受,「初出道嘅時候好鍾意試唔同嘅image,好耐未試過咁多咁大膽、咁千變萬化嘅造型,喺我嘅MV出現,幾個造型都好繽紛、好特別、好過癮,即使拍攝時間好長,但出嚟效果好滿意、好值得。」

(即時娛樂)