莫文蔚重新詮釋女性心態 新歌MV造型性感 玩味十足 (16:32)

莫文蔚（Karen）將於周五（11日）假紅館舉行一連3場《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會香港站》，Karen最近推出多首廣東歌，繼《因一個人而流出一滴淚》及重唱《The Way You Make Me Feel》、《戀一世的愛》、《初戀》後，終於推出全新重點單曲《婦女新知2021》，在歌曲的MV中，Karen更以多個性感造型亮相，令人眼前一亮。

Karen在2000年已推出過《婦女新知》，談及當下時代女性的生活與心態。21年後的今天，歌詞中所講的這班女生，到底會有何轉變呢？就是因為有了這個想法，Karen邀請填詞人黃偉文（Wyman）再次合作，填寫《婦女新知2021》，詮釋這班女性的生活與心態。

《婦女新知》內所提及的女性，懂得炮製Tiramisu，最喜歡購物，以及食、買、瞓，更會放大愛情，希望找個好男人。相隔21年後，Karen覺得她們應該有了第2個身分，那麼她們會變成怎樣呢？來到2021年，這班女生廚藝應該更上一層樓，會懂得烹調豉油雞，而以前的天生購物狂，現在購物貴精不貴多，思想依然獨立自主，不再是愛情至上。Karen看過歌詞，覺得Wyman一矢中的，更說：「首歌未必係我自己嘅完整寫照，反而我最想講時下女性心態係點。」

就以Wyman的歌詞作為基礎，新歌MV以誇張手法拍攝，用上色彩斑斕的顏色拼湊出MV感覺，Karen以多個搶眼造型登場，包括鮮艷奪目浴袍Look、高衩長裙及低胸連身裙配假髮造型，性感非常。Karen解構MV造型說：「正如歌詞所講，時下好多女性有咗自己伴侶，唔一定已經成為家庭主婦，但內心仍然好貪靚，對保持美態仍然有渴望，廚藝大躍進，呢個MV想展現女性呢一面。」

由於要不停轉妝及轉造型，又要配合MV構思就位拍攝，以便後期3D畫面加工，另外同一日要兼顧拍攝演唱會的片段，結果Karen與團隊花了20小時才完成拍攝。雖然拍攝時間很長，但Karen十分享受，「初出道嘅時候好鍾意試唔同嘅image，好耐未試過咁多咁大膽、咁千變萬化嘅造型，喺我嘅MV出現，幾個造型都好繽紛、好特別、好過癮，即使拍攝時間好長，但出嚟效果好滿意、好值得。」

（即時娛樂）