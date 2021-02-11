ERROR搞鬼聲演《保鑣2》宣傳片 保錡獲薦做「沙律俠」 (17:17)

由「死侍」賴恩雷諾士伙拍森姆積遜主演的《保鑣救殺手2》（Hitman's Bodyguard 2），將於本月17日在港上映。人氣組合ERROR的肥仔（梁業）、阿Dee（何啟華）、193（郭嘉駿）及保錡（吳保錡）首次「進軍」荷李活，並替《保鑣2》宣傳片搞鬼配音，ERROR施展渾身解數，獻出無制限、無人性、無底線的精湛演出，對於這次特別企劃，保錡說：「我覺得我哋今次配音做得好好，前無古人、後無來者！就算專業嘅配音員，都冇配到我哋呢個成就，因為專業配音員絕對唔會咁配，實在太勁！」

向來率直敢言的193卻有保留：「我唔夠膽好似保錡咁講，呢個只係代表佢嘅立場！」肥仔亦加入戰團：「有咩網絡言論要攻擊保錡，記住係佢一個人講！」保錡仍自信十足說：「再講一次，都係前無古人、後無來者，認真得嚟又好似咁廢嘅話，得我一個做到！」阿Dee則總結：「呢個配音好feel！」

ERROR均是《保鑣救殺手》的忠實粉絲，問到首次「進軍」荷李活感想，保錡又發表偉論：「我希望佢哋（戲中3位主角）同Marvel講，遲啲有個超人（角色）記得搵我做…佢哋好鍾意喺香港取景，幫我整個蜘蛛俠吖！」肥仔忍不住插嘴：「Marvel冇超人㗎喎…你可以做『曱甴俠』！」193有更啜核提議：「叫保錡做『沙律俠』，淨係食沙律，係咁食，一食沙律就有力！」肥仔與阿Dee即時大笑，無力招架的保錡只說：「係呀，素食主義！」

《保鑣2》若再開拍第3集，阿Dee則提出：「應該要拍個香港版，首先成本可以低啲！」肥仔早已度出絕橋：「食個戲名（《保鑣救殺手2》），叫《保錡救殺手2》，下一集就係《保錡救殺手3》！」193飛身撲出：「我就係嗰個殺手『3』，然後保錡唔係保鑣，其實係保安！」

（即時娛樂）