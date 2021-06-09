曾憧憬同性婚姻 小肥暫不拍拖：唔知自己幾時需要空間 (17:38)

小肥日前擔任許文軒主持的TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》訪問，小肥即將推出翻唱專輯，他與監製陳輝陽再度合作，小肥說：「我畀輝陽話我唱功未夠，真係好大打擊，佢想我再有進步，所以安排老師畀我上堂。自己初初都好憂心，覺得自己唱咗咁耐歌，唔係話改就改到，搞到我對前景唔明朗，老師話我唱歌太用力，太多花巧嘢，要我搣甩晒，用最少嘅力唱最高嘅音，出到嚟真係唔同咗！」

翻唱碟中，除了熱播的《青春頌》外，小肥還翻唱《年少無知》，他說：「本身呢首歌攞唔到版權，錄晒所有歌曲之後今年再問，突然又OK，既然攞到就梗係唱啦！因為我覺得呢首歌，係成張唱片當中嘅靈魂之一，能夠攞到版權，特別要多謝何麗全同曾志偉先生放個版權出嚟，令呢件事暢通無阻！」

碟中會有一首全新作品《廢柴》，小肥說：「因為陳輝陽見我去年出櫃咁大件事，所以話要作首歌賀一賀我！」問到出櫃後有否卸下包袱？他說：「身邊有好多人話我唔同咗，有啲話我開心咗，有啲話我姣咗同風騷咗！（對同性愛情及婚姻有憧憬？） 憧憬係有過，但依家怕咗，之前嗰段感情大家好習慣大家嘅性格，如果再拍拖又要重新適應，我唔知自己幾時需要空間，呢啲嘢好煩，真係唔想諗住，咁不如暫時唔好拍拖，順其自然！」

（即時娛樂）