《香江號》獲好評 龍貫天衛駿輝有私人指導教談情 (17:48)

由龍貫天、衛駿輝主演的勵志音樂劇《香江號》，由上月22日起於西九戲曲中心演出25場。鄭文雅、黃百鳴、麥嘉、音樂界朱慶祥師父、文化界何文匯教授等均曾捧場。由於題材正面，得到各界和觀眾大讚，好評如潮，如今已完成了20場，由6月9日開始，演出進入最後5場倒數階段，工作人員均感振奮，大家全力以赴，每晚都有演後檢討。

龍貫天與衛駿輝在粵劇界皆是獨當一面之文武生，衛駿輝一直反串男角，但在《香江號》中，她不單回復女兒身，更與龍貫天有一段難捨難離的感情戲。龍貫天表示與衛駿輝在創作《香江號》時，認為要有感情線才吸引：「其實很多演反串戲的文武生，平日都是嬌滴滴女生，例如陳寶珠，她在台上英俊瀟灑，台下的她很漂亮；所以，我鼓勵衛駿輝回復女兒身，大家認真演出談情戲。」

衛駿輝同意龍貫天之言，盡量衝破心理關口，除了在台上回復女兒身，她更決定穿旗袍，令女性味更濃，有觀眾看到她的造型後，均驚訝大讚：「原來衛駿輝身材這麼苗條，穿旗袍非常好看，觀眾非常受落。」

龍貫天在每場演出後，均與衛駿輝研究如何把感情戲表達得更淋漓盡致。他笑言：「太太是我的私人指導，她每天都在場看戲，看到有什麼不足之處，就會回來告訴我。」

（即時娛樂）