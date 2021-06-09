《智齒》入圍第23屆意大利烏甸尼遠東電影節競賽單元 (19:55)

由林家棟、劉雅瑟、李淳、池內博之、廖子妤及陳漢娜主演的電影《智齒》，繼入圍第71屆柏林影展特別展映單元後，今日再傳喜訊，入圍第23屆意大利烏甸尼遠東電影節競賽單元（Far East Film Festival）。

《智齒》改編自內地知名犯罪心理小說作家雷米的同名小說，不過導演鄭保瑞將背景移師至香港，而且更是他1980年代從澳門搬來香港居住時的第一印象，他說：「當時我住在深水埗，後巷佈滿很多垃圾，比較骯髒及有貧民感覺，我就在那種環境長大，這個是我從澳門來香港後第一個很強烈的印象。」鄭保瑞看過《智齒》的小說後，覺得當中的場景如要變成電影畫面的話，兒時對香港很骯髒的印象，很適合出現在電影內。

鄭保瑞在選擇場景時，亦刻意選擇一些即將消失的地方，如大廈、後巷、舊區等，他解釋：「世界不停在轉變，在這兩年香港的變化也很大，很想將這些事物留低在畫面上，也希望將一些比較戲劇性的畫面，用電影方式記錄下來。」

《智齒》以黑白呈現於大銀幕，畫面上多場警匪追捕場面，令人印象深刻，有外國影評更認為帶有杜琪峯犯罪電影的影子，對此，鄭保瑞稱：「我從來都沒有刻意模仿任何人，而且杜琪峯導演的電影風格很獨特，不是人人都可以學得到。在拍攝時，我都不會太着意風格上的事，我覺得風格不是你自找的，而是來自電影本身，電影需要怎樣呈現我便會怎樣拍。杜生在動作方面會比較浪漫，而我希望用比較有力量的方法去處理電影中的動作場面。」

（即時娛樂）