廁所內求婚成功 洪永城梁諾妍宣布結婚 (12:46)

洪永城（Tony）與梁諾妍（Inez）拍拖3年，早已共賦同居，兩人今日正式宣布「我哋要結婚啦」，並在社交平台公開早前秘密拍攝的創意搞笑結婚照﹗Tony和Inez都熱愛運動，連結婚照也充滿動感，其中一張是他們在運動場上躍起的照片，另一款則是二人在湖邊的溫馨鬼馬相，他們一身背包行山造型，雙手緊握在一起，寓意從此手拖手，一起笑住過。

Tony和Inez在社交平台分享結婚感受，Tony說︰「由一齊跑步、到傾電話、睇日出、拍拖、不計劃的旅行、到扮攰逃避跑步、通宵睇動漫、同居、到我們至愛Coco離世、到開工連晚安早晨都沒有機會同你講、到今日一齊攜手踏上我倆的新旅程。好在有你，緊握我手，我希望一世都有你在身旁。追到你是我的僥倖，娶到你是我的福氣。Let's get Married﹗」Inez則表示︰「下半生手拖手，繼續一起跑下去，繼續跑去世界每個角落。感恩遇到你，常常帶給我歡樂，照顧我陪我通宵睇動漫睇網球比賽，工作上的互相扶持，願餘生我們也要一起笑住過！我們結婚啦！」

Inez透露Tony的求婚過程既搞笑又感人，她說︰「他在家中廁所內求婚，我覺得好好笑，但非常切合他的風格，我在過程中笑到喊，但很感動。有晚他完成拍攝後回家，走入廁所一會兒後出來。我人有三急入廁所時，他又跟住入，當我打開廁所門，原來他在廁所內擺了部攝錄機，放了微型燈泡在洗手盆內，廁所內有一束鮮花，鏡上貼了心形卡，卡上寫上『MARRY ME？』我好笑又感動，問他為何要在洗手間求婚？他說知道我一定會去洗手間。最好笑是他拿出戒指求婚時，我說︰『我真的很急，你等一等，我去完廁所先﹗』結果他要等我辦完大事再求婚，我就Say Yes！」

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（即時娛樂）