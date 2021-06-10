曾心存偏見想放棄 梁祖堯向陳卓賢公開致歉 (13:46)

ViuTV《調教你MIRROR》昨晚播出第3集，圍繞陳卓賢（Ian）與呂爵安（Edan）。Ian在節目中直認自我防護機制強，性格由內向、少說話變成現在的比較健談卻把內心封閉，即使被誤會也不解釋。經理人花姐（黃慧君）希望梁祖堯（阿祖）能助Ian打開心扉。

阿祖在社交平台分享與Ian相處下來的感受︰「坦白講出發之前，對佢哋12個大部份都唔認識，都會喺問吓身邊唔同嘅工作人員，梳頭化妝，打聽下關於佢哋嘅一切，務求做足功課，入去就一擊即中。有人同我講，佢好聰明㗎，你做啲太低能嘅嘢佢應該未必會合作。有人同我講，佢好cool㗎。如果你想打開佢個心恐怕冇乜可能。有人同我講，佢好有自己嘅諗法㗎，你同佢講啲嘢如果唔啱聽，你預備定會有不禮貌對待啦。聽咗咁多之後，心裏面有一半係擔心，另外一半更加係有一種想放棄呢一個人了。我哋拍攝上邊有一個好好嘅機制，就係我同大家講每一刻都真心傾偈，儘管可能有鏡頭影住，都真心傾，然後如果真係唔想出街嘅，我哋就同製作團隊講頭先嗰段唔好出街。第一個行使呢一個權利嘅人，係佢。」

阿祖表示首日拍攝時見Ian獨自坐在一邊，就上前和他聊天。兩人談了很多，Ian最後要求不要播出有關片段。阿祖說︰「由嗰一刻開始我對佢改觀。無可否認佢係一個慢熱嘅人，一個聰明嘅人往往都會慢熱，因為所有嘢睇定啲先收集多啲資料先下決定無論如何都冇錯。經過幾日嘅相處，無論係我或者幕後製作團隊，都感受到其實佢係其中一個最真實嘅人，嗰種真，就係連我唔係太信任你我都唔介意俾你見到，咁樣其實對大家都好。我話我都係咁嘅人，就是呢一點。幾日之後我哋做戲劇練習，哭得最斷腸，11個兄弟都完成，而他仍然在哭，彷彿抽離不出來。我帶領這種練習多次，第一次懷疑自己，是不是有些東西已經畫得太深，究竟之後我能不能夠填補佢心裏面呢一個洞？」

阿祖最後感激Ian對他的信任，在過程中慢慢打開自己，重現久違的童真笑容。阿祖說︰「記得最後一兩日，你同我講，就算有啲嘢現實改變唔到，原來願意同身邊信任嘅人分享，每講一次就好似個角度已經有少少唔同，原來真係會輕咗，原來真係會開心咗。我亦都必須喺呢度向你道歉，因為我一開始聽人哋嘅講法，已經對你有一種偏見，多謝你用你嘅行動提醒我，每個人背後都有難言之隱，如果就憑片面之詞去判一個人死刑，呢一種偏見實在很差很差。希望你永遠都可以保持呢一個快樂嘅笑容，祝你生日快樂，永遠都快樂，親愛的Ian。」

（即時娛樂）