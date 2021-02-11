MIRROR新歌MV推出未夠1日逾33萬點擊 呂爵安柳應廷放下偶包搞笑成亮點 (15:57)

MIRROR推出新歌《BOSS》，MV昨晚8時在YouTube平台首播，至今日下午3時半已有超過33萬人收看。MV以百老匯音樂劇形式進行，充滿故事性，12子飾演不同角色，如陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、邱傲然（Tiger）及邱士縉（Stanley）飾演後台工作人員，李駿傑（Jeremy）飾演化妝師，呂爵安（Edan）與柳應廷（Jer）就擔任服裝指導。

故事一開始，江𤒹生（AK）戴上耳筒走入後台，與劇場內的10位成員（楊樂文Lokman除外）忙着為演出準備，眾人是Lokman的粉絲，不時模仿Lokman的甫士和動作，希望有天可以進一步接近到他。在偶然機會下，Frankie、Alton、Tiger、Stanley得到本來不屬於他們的登台服，立即換上靚衫跟住其他成員走上表演舞台。Lokman最後以大明星姿態現身，與其他隊員在主舞台上勁歌熱舞。

Edan向來沒有偶像包袱，愛在社交平台擺放搞笑相，他在MV中負起搞笑的任務，與Jer頻頻做出趣怪表情。不少粉絲看過MV後均大讚Edan和Jer非常搞笑，覺得Jer已被Edan感染放下偶像包袱。MIRROR過往的MV均被指隊員的鏡頭不平均，今次《BOSS》的MV就被粉絲稱讚鏡頭分佈很平均，即使仍未有機會推出個人單曲的隊員也有不少大特寫鏡頭。

（即時娛樂）