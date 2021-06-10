肥仔孖「女聲」合唱王菲《暗湧》 獲陳輝陽讚高音甜低音準 (17:38)

以陳輝陽創作的歌曲作主軸的《陳輝陽 x 女聲合唱 作品音樂會 人來人往》演唱會，上星期門票開售即迅速爆滿，現正加推門票於售票網發售。

陳輝陽開心表示：「一開賣就全場爆滿，尤其係次次都手慢買唔到飛嘅觀眾，當我哋嚟到紅館開騷，好多人第一時間買飛支持，話要嚟喊個痛快，呢次嘅觀眾多咗好多以前冇睇過《女聲合唱》嘅朋友，佢哋都話要支持年輕人，我衷心地感激佢哋！」

他跟團隊認真研究如何調整舞台設計後，終於確定開放更多座位發售，他說：「當初亦考慮到疫情狀况不穩，即使許可75%入座率，我哋都唔敢開盡，因為被迫3次延期後，從獲批檔期到演出，只有兩個月籌備，要確保安全同順利開騷係最大考慮，見近來疫情稍為穩定，觀眾反應比想像熱烈，先放心開放更多座位，希望滿足更多觀眾。」

加位消息確定後，陳輝陽隨即帶同多位「女聲」四出宣傳。日前「女聲」破天荒跟組合ERROR的肥仔（梁業）在一個節目中合作演出。肥仔跟「女聲」合唱王菲經典名作《暗湧》，大家擦出火花及驚喜。

對於選唱王菲《暗湧》，肥仔表示這首歌陪伴他度過人生低潮，每次唱及聽仍然相當感觸。陳輝陽就大讚肥仔唱得好，他說：「錄影時肥仔及女聲其實都好緊張，但意想不到肥仔竟然咁唱得，跟女聲原key唱，高音甜低音準，一班人由戰戰兢兢，變愈唱愈投入，試了兩take之後，已經全部融入歌中。」他又說：「肥仔好忙，唱完佢要跑下場，不過班女聲冇放過佢，捉住佢影相留念，結果成個化妝間變咗影相會，排長龍係咁影。」

陳輝陽亦獲得多位歌手及演藝好友支持，拍片選出心目中最喜歡的陳輝陽作品。衛蘭選編曲很有特色的《一場誤會》，她感恩能遇上陳輝陽和這首好歌；胡定欣選了她與古巨基合唱的《亂世情侶》，每句都道出情侶們故事的章節，讓她想到相愛的初心、相愛亦要堅定！

（即時娛樂）