港姐面試2021｜陳聖瑜貌似方媛夠省鏡 「翻版吳謹言」談吐大方 (18:05)

【今日直擊】一年容易又港姐！《2021香港小姐競選》在疫情下舉行，但無礙一眾女生追尋選美夢，113位參賽者今天到電視城參加首輪面試。參賽佳麗質素有「驚」也有喜，當中以陳聖瑜、王婳婳及Carina Leung較標青；至於26歲的關楓馨是藝人關禮傑大女，星二代身分同樣備受關注。

今早10時起，無綫安排佳麗分組乘坐大會專車，由港鐵康城站進入電視城面試，以及穿上泳裝會晤評判，評判包括高層曾志偉、樂易玲、何小慧及鍾子綸等。由於疫情關係，參賽者都戴上口罩，大部分人拍照時願除下口罩以真面目見人；不過亦有人十問九不應，似「撞鬼」般急步上車，有欠大方。

26歲陳聖瑜、25歲王婳婳和26歲Carina Leung，算是參賽者中較省鏡。穿上花裙、貌似「天王嫂」方媛的陳聖瑜，表示曾任職時尚品牌，現在是自由媒體，亦有做兼職模特兒，她的社交網不乏性感行山相，並擁有3.3萬followers，其中2018年港姐冠軍陳曉華及多位前港姐亦有追蹤，人氣強勁。

身穿黑色Deep V裙面試的王婳婳，笑容甜美且談吐大方，貌似內地女星吳謹言的她表示，特意從加拿大返港參選，已接受14日隔離，現職是學生，在浸會大學修讀傳理系碩士。Carina Leung則外貌清純取勝。

23歲的Chloe Leung一副戰鬥格現身，身材修長，身穿低胸貼身短裙大騷長腿，與前港姐冠軍張名雅有幾分相似，她表示去年於城市大學畢業；她的Ig不乏泳照，展示美好身段。24歲的余詠童貌似馮盈盈與湯洛雯混合版，問可有人說她似馮盈盈？她說有聽過，但並不是因此來參選。

（即時娛樂）