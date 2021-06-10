港姐面試2021｜25歲見習律師參加港姐 多名混血兒面試 (18:30)

【今日直擊】《2021香港小姐競選》今日舉行首輪面試，除了省鏡標青組外，亦有不少佳麗「掹車邊」來參選。當中Gine以28歲之齡，成為年紀最大的參賽者，她透露現時職業是司儀和主持。27歲Kristy樣貌平均，現任職IT，驟眼看似越南人，她說因媽咪是越南人，所以很多人覺得她不似香港人，但她是在香港出世；身穿低胸露腰裝的她，跟傳媒交流時更刻意彎腰，不慎泄春光。

至於高學歷方面，包括25歲的Christina，她於牛津大學畢業，現在是見習律師，參選為挑戰自己。22歲的Kimberlie，剛在香港大學法律系畢業，她由黃桂林提名，而且滿腔熱誠；她說覺得社會很多人缺乏關注長者和兒童，希望藉住港姐身分，為他們帶來幫助。另外還有27歲的梁嘉茵及26歲的Angel，分別是建築系碩士及正修讀香港大學碩士學位。

去年謝嘉怡奪得港姐冠軍，今屆吸引不少混血兒來參選，包括18歲中德混血兒Jasmin、27歲中泰混血兒Suki、22歲中菲西混血兒Kirsten，以及貌似外傭的24歲Marina。Jasmin精通5種語言，身高178cm；Marina不懂聽也不懂講廣東話，十分輸蝕。

今屆港姐復辦準決賽，將於8月22日舉行，決賽則定於9月5日舉行。

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（即時娛樂）