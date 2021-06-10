終於做女一？ 陳自瑤7月為新劇開工：角色有得發揮 (21:01)

坤哥在劇中演馬國明弟弟，是一名好麻煩又MK的人。（林蘊兒攝）

陳自瑤表示下月開拍新劇，但避談是否做女一，僅表示角色有得發揮。（林蘊兒攝）

【今日直擊】無綫新劇《寶寶大過天》將於下周一（14號）首播，吳業坤、陳自瑤今日出席宣傳活動。陳自瑤在劇中演育有兩子的全職媽媽，跟張頴康是夫妻關係，有不少情緒崩潰內心戲，她感激阿康拍攝期間從旁鼓勵和支持。為演好師奶角色，陳自瑤刻意蓬頭和近乎素顏演出，目的為角色更貼地。

早前獲汪明荃（阿姐）力讚演技出色，陳自瑤感激阿姐賞識，又承認7月為新劇開工，卻避談是否做女一，最開心是角色有發揮。近日她在社交網上載近乎裸照的性感相，獲網民留言讚好。她解釋：「不是性感裸照，我有穿肉色衫打底，只不過相片走歐美風格，才看似裸露感覺，其實絕不性感。」

坤哥表示自《殺手》後再有新劇作品，劇中他演馬國明弟弟，是一名好麻煩又MK的人，卻不小心變為人父，本來性格吊兒郎當，後來變有責任心的稱職爸爸，自覺劇中有部分性格與自己相似。他與黃文意合演夫妻，卻沒有親熱戲和騷肌機會。他又提到與1至2歲的小朋友做對手戲是大考驗，拍戲後令他儲下經驗，留待將來有用。

洪永城今天宣布婚訊，坤哥表示已在網上留言祝賀，平日他們相約打波，雖沒聽對方提起婚事，但見他與女友感情穩定，最欣賞他們的婚照舒服自然，衷心祝福他們。

相關新聞：產後復工首見人 升Cup岑麗香送大仔返學心情複雜

（即時娛樂）