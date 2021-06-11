專訪｜陳展鵬為事業拼搏不忘家有嬌妻愛女 (21:22)

陳展鵬家有嬌妻單文柔及兩歲愛女陳諾瑤（小豬比），即使工作忙碌，也不會像他在劇集《逆天奇案》飾演的「森Sir」般，為工作忽略了另一半。「現階段工作是必需，但家庭排首位，一切以妻女為先，太太永遠都是第一位。我以前會覺得很老土，怎可能自己不吃給女兒吃，但現在市道這樣，有時都會擔心無錢開飯怎辦？真的會寧願給女兒吃」。

結婚生女後的展鵬笑容比從前多，他坦言女兒的所有「第一次」都令他感動。展鵬自言是個「隨緣爸爸」，會因應女兒喜好給予教育，不會強迫她作多方面學習。雖然小豬比只有兩歲，展鵬已幻想將來女兒帶男友回家時的情况。「在未有心理準備前，我應該會逃避。希望她將來遇上真命天子時，才帶他回來，我受不到那麼多刺激」。

自小豬比出世後，單文柔以照顧家庭為主。展鵬眼見太太為家庭犧牲一切，鼓勵她趁女兒開始返學，多做自己喜歡的事，即使繼續演藝工作也沒問題。「不想她因為習慣而失去自己。我也希望有天她主外，我主內，我可以在家煮飯湊女」。單文柔曾透露想生多兩個孩子，展鵬坦言想再生多幾個︰「不過，緣分很重要，加上這年代不像從前，有多方面要考慮，即使未能給孩子最好的，也希望自己是個負責任的家長。」

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（即時娛樂）