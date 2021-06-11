《怒火》︱孖甄子丹型爆上海行紅地氈 謝霆鋒懷念陳木勝 (22:14)

甄子丹與謝霆鋒今晚以一紅一黑造型，為主演電影《怒火》亮相《第24屆上海國際電影節》開幕禮紅地氈，成為全場焦點。《怒火》是已故導演陳木勝生前最後執導及監製的遺作，甄子丹身兼監製、動作導演及主演，他勾起對陳木勝導演的懷念。他說：「由與陳導演合作拍劇集《精武門》，到他看過電影《追龍》後，說非常喜歡我的演出，大家開始談合作，開始是在墨西哥拍一個項目，但種種原因下變成現在的《怒火》。陳導演生前每天跟我談拍攝，他離開後，每一刻片段也非常深刻。」他希望觀眾欣賞《怒火》時，也留意香港的警匪片，仍然是香港電影的王牌。

《上海國際電影節》在疫情下能如期舉行，甄子丹有感而發：「這疫情帶給全世界的傷害，所有人都深深被影響到，但從積極和樂觀的方向往前看，我們更加珍惜家人和朋友的時間，是一種福氣，因為生命是可貴脆弱的。」他今次到上海除宣傳《怒火》出席連串活動外，還有其他工作，包括拍廣告及投入新片拍攝，要暫時遠離美食。

謝霆鋒說：「疫情下來到電影節，大家更加謹慎與小心，希望人人做足防疫措施，社會可以回復正常運作。」談到相交多年的陳木勝，霆鋒百般滋味在心頭：「我一直希望找到一齣讓自己好有衝勁接拍的香港動作電影，當收到Benny導演（陳木勝）的電話，我就知道這個時候來了！已經多年沒有像《怒火》這種，帶有濃厚香港味道的動作電影出現，加上我與Benny導演多年來所建立的信任，每一次他找我，一定是有大膽的角色讓我嘗試，今次確實機會難得，意義重大！」霆鋒說跟陳木勝導演的經歷：「一時間實在說不完，只能說，他是一位真正的紳士導演，在電影圈彌足珍貴！」

（即時娛樂）