紅館演唱會舞姿誘人 莫文蔚性感曬招牌長腿 (23:12)

香車美人，Karen的美腿好搶眼。（鍾偉茵攝）

莫文蔚老公Johannes（左起）、母親莫何敏、哥哥莫理斯在台下支持。。（鍾偉茵攝）

【今晚直擊】莫文蔚（Karen）一連3場紅館《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會香港站》今晚舉行，Karen以一身包頭浴袍Look出場，邊脫衣邊狂野演繹歌曲《婦女新知2021》，再走到T字台中央與舞蹈員大騷性感誘人舞步，為演唱會展開序曲。

演唱會原定去年舉行，受因疫情影響，順延至今晚正式開騷。Karen母親莫何敏儀、哥哥莫理斯及丈夫Johannes齊現身支持，捧場圈中好友則有有草蜢、何超儀與丈夫陳子聰、黃耀明、陳柏宇、麥浚龍、文念中、劉天蘭等。劉德華、張學友、郭富城、成龍、梁朝偉、梁詠琪、劉嘉玲、張柏芝、鄭伊健、陳慧琳、張敬軒、薛家燕、黎姿、古巨基、李克勤等送上花牌為Karen打氣。

演唱會於8時35分開始，開3面台，Karen唱完《婦女新知2021》後換衫，同時播她跳Aerobics MV頗有懷舊感覺。之後熒幕上又播她以掃把頭造型扮節目主持，令觀眾發笑。Karen再出場躺在沙發上重演當年「全身莫文蔚」經典甫士，演繹歌曲《色情男女》，大騷招牌修長美腿。接著她連唱《冷雨》和《陰天》，在一部火紅色跑車上彈奏鋼琴。

（即時娛樂）