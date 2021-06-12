莫文蔚最後一次唱爆紅館 張敬軒台上幫手換衫勁緊張 (14:52)

莫文蔚（Karen）昨晚在紅館舉行首場《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會香港站》。今次紅館騷是Karen的最後一次大型演唱會，惟入座率受疫情及限聚令影響而只得5成。Karen以正能量面對台下吉位︰「雖然有些吉位 ，但都會盡量去做。第1日做藝人開始，我便對自己說，無論有10000還是只得1位觀眾，都一定用盡全力做好，所以就算今晚只坐5成，我會用雙倍、3倍、5倍的努力，你們就將10倍尖叫聲送給我！」

Karen全晚在台上施展渾身解數，以多個造型現身。自封「Tennis女神」的她身穿水晶裙坐在球證椅上，裙襬拉開後就變成球網。Karen說︰「今次演出有網球運動元素，我唱了28年，《呼吸有害》去年成樂壇大滿貫歌曲，所以多謝Barney Cheng為我設計這條裙。雖然只得5成入座率，但演唱會絕無偷工減料。」

Karen昨晚請來張敬軒擔任嘉賓，合唱《只怕不再遇上》、《心仍是冷》及《世間始終你好》。軒仔自言多年來都是Karen的超級粉絲，能做她的個唱嘉賓，心情緊張到似發夢。Karen回憶當年在張國榮（哥哥）演唱會上與哥哥合唱《只怕不再遇上》，一唱就唱足20多場，這晚選唱此曲是為了紀念哥哥。軒仔隨後表示有特別任務，原來軒仔要為Karen拆走衫上的配件。他在過程中顯得雞手鴨腳，對台下的Karen外籍老公說︰「I am sorry！我很少幫人除衫，幸好今天有吃早餐，好驚除錯鈕，令衣服跌下。第一次在紅館舞台上幫天后換衫，很開心﹗任務完成！」

尾聲時，Karen唱出連串金曲，感觸地對歌迷表示她從沒忽略香港，很開心能回到香港舉行巡迴個唱的最後一站。她唱出最後一曲《回家》，邊唱邊登上長樓梯，不捨向歌迷揮手道別。

（即時娛樂）