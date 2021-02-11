調教你MIRROR｜被私追問題困擾 姜濤望粉絲能將心比心 (17:13)

ViuTV《調教你MIRROR》昨晚播出第5集。由於大批粉絲聞風而至，令節目拍攝受阻，睇牛、戶外寫生等環節要取消，12子連到茶樓食飯都要移師到室內進行。眾人在茶樓內談及粉絲的私追問題，12子席間吐苦水，王智德（Alton）曾被歌迷追到返屋企、盧瀚霆（Anson Lo）試過胃部劇痛時仍跟等候多時的粉絲合照等。「人氣王」姜濤希望粉絲懂得分場合，知道他的心聲。姜濤說︰「如果大家真的支持和重視我，也請重視我的感受，重視我身邊人的感受。如果大家真的明白這個道理，就自然不會做這件事。」姜濤坦言在某些場合不喜歡被私追︰「試過有粉絲住在隔籬房，真的太誇張﹗希望大家不要再令我難做﹗其實我已經說過很多次，私下向你們各自...你們在身邊拍照時，我也有說過。希望你們看完這個節目這一節時，將心比心。我家人常教我要將心比心，在任何事上都要將心比心。你將心比心的話，就不會做出那種行為。」

邱士縉（Stanley）透露經理人曾指示他們不要親自勸粉絲離開，經理人會代為出面，但姜濤覺得他們有責任對粉絲說。呂爵安（Edan）覺得要親自開口會尷尬，楊樂文（Lokman）打斷Edan說話︰「我覺得不會尷尬，因為這是工作。你真的影響到我，我就說『抱歉，我真的要演戲，不如晏點才傾』。我常疑惑為什麼不能說，為什麼不可以是我們說。」江𤒹生（AK）同意Lokman︰「要避免這種麻煩，有些事是要很清楚表明自己立場。」

Anson Lo此時說他也有責任︰「造成不便，我自己覺得不舒服之餘，也會令身邊的人感到不舒服，這是我出道兩年以來最大的感覺。已經演變到我不是怕私追，不是怕他們見到我，或要影相、簽名，而是怕身邊的人怎樣想，怕你們會否覺得是我Call回來，因為近兩年我們有很多聲音，矛頭都是指向我，大家覺得是我。只是我們談起，都覺得是我放料，但我真的沒做過。」姜濤認為彼此一定有懷疑，因為大家當初剛出道仍處於磨合期。梁祖堯（阿祖）表示從Lokman說話時一臉認真，Anson Lo及Edan回應時有點自我防衛，3人有點繃緊，看出他們之間的問題可能是由這件事而起。

另外，阿祖請MIRROR各成員為自己改一個女性名字，好讓工作人員叫他們時不會惹來途人注意。自我保護意識強的陳卓賢（Ian）以女友盧慧敏的英文名「Amy」為自己命名，被AK取笑。阿祖這才知道Ian早公開有女友Amy，Ian隨即啟動自我保護機制，稱「Amy」這名字太高調，想改別的名字。阿祖向他解釋「Amy」這名字很低調，只是Ian自己心虛或將名字抬高了，但同時為Ian開始「破冰」而高興。

（即時娛樂）