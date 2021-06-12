陳自瑤為直播帶貨表現差當場落淚 黎諾懿爆4歲兒子偷酒飲 (20:14)

【今日直擊】鄭裕玲（Do姐）、黎諾懿、陳自瑤等出席直播帶貨比賽節目《識貨》記者會。Do姐讚有份參加比賽的陳自瑤進步神速，由最初未接觸過直播推銷，去到一半已大有進步。陳自瑤說︰「拍第一集時因壓力太大爆喊，因對手太強，口才和急才都了得。我由於在《好聲好戲》勝出，被他們視為勁敵，在無形壓力下表現得差，因對自己失望而灑淚，之後調節以學習心態迎戰，平常心面對。 」陳自瑤因在《好聲好戲》中勝出而工作量大增，她表示非常感恩，會珍惜所有機會。被問到TVB是否開劇給她做女一，陳自瑤說︰「7月會拍新劇，未知演什麼角色，亦不知是否女主角。由於要拍劇，女兒交由家人代為照顧。」

黎諾懿說沒想到做直銷節目那麼辛苦︰「我平日『吹水』2、3個小時也面不改容，但做直銷節目講到有點累，所以要請陳敏之來幫手。我要保持不強不弱，才不會被參賽者視為對手攻擊，我也這樣教兒子，考試唔使叻，但不要包尾。」他爆4歲兒子曾試過偷酒飲，而且竟然不怕苦。陳敏之說︰「他像諾懿一樣喜歡飲酒，諾懿以前飲得又嘔得，但已是10多年前的事。我們現在都要照顧小朋友，已戒杯中物。」

（即時娛樂）