舞台劇首演 馬浚偉望觀眾笑聲趕走鬱悶 讚黎瑞恩表現滿分 (21:44)

馬浚偉與黎瑞恩演出舞台劇《男人40 CEO》昨晚在1號風球和黃雨下開騷，兩個多小時演出觀眾笑聲不斷，氣氛熱鬧。演出後，仍有大批劇迷捨不得離開，等候他們。這晚不少圈中好友捧場，包括顧美華、陳敏之、向海嵐、蔣麗萍、賈思樂等。

作為劇團主事人的馬浚偉，對首場演出非常滿意，亦感恩觀眾及好友支持。《男人40 CEO》是百分百喜劇，讓觀眾由頭笑到尾。馬浚偉表示嘗試用搞笑方式帶給疫情下的觀眾，用笑聲趕走鬱悶，「講真，疫情肆虐500天，大家好耐冇開懷大笑了，我好希望用笑料去感動觀眾。演出完全達到目的，見到觀眾差不多隔半分鐘笑一次，真的好開心，我在台上感受到這種歡樂，好感恩，亦感激台前幕後努力。」

黎瑞恩首次演出舞台劇獲好評，她笑言在台上感覺觀眾個個都笑聲笑聲滿載溫馨，自己因緊張有甩漏，「平日排練冇觀眾，演出時聽到台下笑聲掌聲便亂了，忘記下一句對白，昨晚回家已即時勤練台詞，有經驗後開始適應，之後演出會好些。」她給自己首場表現90分。拍檔馬浚偉認為她好用心好努力，做到很好的效果，已經是滿分了。黎瑞恩恭喜馬浚偉非常成功設計劇本，每個細節、笑位、效果都計算得準確，現場反應證明極之出色。馬浚偉創作得到觀眾認同，未來他會繼續在創作路上不停步，已構思的有電影、電視劇及舞台劇。

（即時娛樂）