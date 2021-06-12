港姐︱「佛相」佳麗率先「戴后冠」 林作媽媽契女霍穎璇是優秀學生 (22:52)

《2021香港小姐競選》日前進行首輪面試，其中一位話題佳麗，被指有「佛相」，來自東涌的霍韻璇（Kirsten），提名人是林作。林作昨晚在社交平台留言︰「突發：霍小姐成功打入第二輪！全港市民！我哋一齊集氣推爆佢成為今屆冠軍。」惹揣測Kirsten是否進入第二輪面試。致電林作求證，他回覆《明報》並不認識Kirsten，說：「純粹有網民提議我做Kirsten提名人，我只是說了聲『好呀』，根本無見過Kirsten，亦無對方聯絡，所以不清楚她有否入圍。見到Kirsten張相驚為天人，有李嘉欣一樣的震撼。」網民有心思改圖，為Kirsten配上港姐冠軍造型，讓她率先「當選」。

不過，林作媽媽（王莉妮）提名19歲的霍穎璇（Bronte）參選今屆港姐，名字跟霍韻璇只差一個字。有指獲通知入第二輪面試的是霍穎璇。林作說﹕ 「我不清楚Bronte是否入了第二輪面試。我認識她，媽媽是提名人，不關我事。（覺得個女仔點？）我對她沒任何感覺，裕美最好。」雖然林作說霍穎璇參選港姐跟他無關，但記者發覺他follow了對方的IG。

霍穎璇是文青美少女，林媽媽的契女，她大讚對方做新抱更好，覺得她似兒子的舊愛麥明詩。霍穎璇被大起底，據稱讀理工大學，曾拍銀行廣告與婚紗店宣傳等。麥明詩是「十優港姐」，2009年中學會考取得10A的狀元。霍穎璇也是成績優良的學生，以「霍穎璇」網上搜尋，有她小學與中學的校園照片，小學派位報捷跟老師合照，參加「傑出學生選舉」獲「優秀學生」，她小時候更曾參加無綫的《智激校園》，代表學校參加比賽。

（即時娛樂）