再見豬仔︱愛貓離世 Anson Kong：我們家最叻小鬥士 (23:54)

MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong，AK）是愛貓之人，今午他在社交網透露養了13年的愛貓豬仔離世的消息，上載握著豬仔手的黑白相，寫道：「再見豬仔，謝謝13年的陪伴，先去搵叮叮同波子哥哥團聚先，我哋遲啲彩虹橋再見。」

AK之後再上載多張豬仔的照片，有他抱著豬仔在懷中，又有攬著豬仔睡覺的相。他撰長文表達對豬仔的思念，他說豬仔昨天畢業了：「謝謝你這13年來一直成為我家的小胖天使。記得是媽媽的一次清潔工作，碰巧當時客戶養的貓剛剛生了幾隻貓寶寶，但又養唔哂咁多隻，我媽說：『不如這單工作不收你們錢，可以給一隻我們養嗎？』客戶都馬上答應，我知道這是我們媽媽做過最開心的一次工作。」

他提到豬仔兩年前忽然行得好辛苦，初時以為年紀大骨頭痛，但帶豬仔看醫生檢查後，發現豬仔腦下面有陰影，醫生說可能是腦癌，由於位置上以豬仔當時年紀，無可能承受一個高風險手術，估計只有大概半年時間。他與家人聽到時擔心落淚，不停搵方法醫治，如食療、針灸，豬仔情況最差時，只得個頭可以郁。每日用針筒為豬仔打營養液，他見到豬仔辛苦，都問自己是否太自私，只想盡量留豬仔在身邊耐一些，忽略豬仔辛苦。他說：「我每晚都會抱住你問你，係咪好攰，嗰身係咪好痛，如果你唔想撐落去要話俾我地知，但你每次都會用你最大力度拖實我隻手指，所以我知道你仲想打呢場仗。」

之後有奇蹟發生，AK多謝主幫豬仔渡過難關，他說：「係事發後半年左右，忽然間你可以慢慢自己行返，食到嘢、跑、跳，雖然無跑得以前咁快，跳得咁高，不過你肥仔底本身都唔係快，所以都ok。你嘅好返醫生都話係奇蹟，最後討論結果可能你係中風而唔係腦癌，不過無論點都好你都打贏咗呢場仗，我們家最叻嘅小鬥士。雖然你病好之後，好臭脾氣，激嬲你之後你就會成日都周圍屙屎，我都踩唔少次， 每次踩中後我都會話你好麻煩，但你唔好信係真，因為無踩多幾多次屎，我地都係咁錫你，咁愛你。呢兩年每一日嘅相處對我們來說已經是bonus，你很乖，真的很乖，呢十三年你陪的成長了很多，很抱歉，一直說想為你們拍片，都遲遲未做。最近有人聯絡咗想幫我們影一張全家福，我也答應了，但遺憾你不能參與了，但好多謝節目組最近嘅片段有一段仔是我和你的回憶，我會好好記住，多謝你嘅出現，令我們屋企咁幸福，我地會好掛住你，放心係彩虹橋度跑，去搵波子哥哥同叮叮細佬玩先，嗰度有好多罐罐，我地遲啲再見，或者希望以另一種方式再續前緣。再見了豬仔，永遠愛你，11–6-2021 #TigerKong」

（即時娛樂）