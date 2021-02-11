想當年跟古天樂齊齊炮轟公司 海俊傑慶幸獲TVB召回巢 (22:44)

海俊傑接受港台《舊日的足跡》主持車淑梅訪問。海俊傑是1994年新秀歌唱大賽冠軍，20多年在娛樂圈起起跌跌。他稱出道時有脾氣兼唔聽話，鬧公司最大罪，記得翌年是陳奕迅獲新秀冠軍，當時自己仲唔醒目，問高層吳雨何時再幫他出第二張唱片，答案是叫他乖乖地在無綫拍劇。

他說當年跟古天樂皆是華星歌手，有傳媒訪問他們，標題是「古天樂海俊傑炮轟華星」。他訪問時提到在華星近兩年，說：「我對唱片公司冇希望！」想不到古天樂也炮轟華星，可能對方已經唔想唱歌，計劃電影發展，現在他是電影大亨了！海俊傑則因為鬧公司，合約屆滿時不獲續約。海俊傑1999年離開TVB，埋怨沒有機會，感心灰意冷只有向外闖。

他說：「外邊有人傳我飲醉酒，甚至乎蝦女仔。其實真係好冤枉，嗰一次係嗰個人故意做新聞。因為我同佢拍電視劇時好熟，我有啲嘢睇唔過眼想提醒佢，點知講咗不單止冇對件事好，佢反而攻擊我，話我係鹹豬手騷擾佢，我當然要平反，真係好無辜。當時對我個形象多多少少有影響，飲醉我試過，但話鹹豬手真係冤枉，我冇做呢啲咁嘅嘢，我亦都唔需要，我點解要咁肉酸？我正式去追個女仔應該冇問題呀！嗰次我學識咗喺女演員面前要事事小心，唔能夠對人有咩提點。」他當時拍亞視《義無反顧》，事件涉及劉綽琪，他表示當時亞視高層偏幫女方故他合約完了便離開。

離開TVB近20年，近年他重返「娘家」，海俊傑說：「我要多謝吳鎮宇，初初離開無綫時候鎮宇哥已經提點我不如返大台，佢話你未試過喺無綫做男主角，喺外邊好辛苦！」終於監製梅小青給他機會，重返無綫參演《法證先鋒IV》受注目而再獲更多演出機會。他又說：「好多人話無綫啲嘢退步，唔夠內地撼，踩得就踩，但我返來之後親眼見到，無綫台前幕後都好專業。機器鏡頭都係電影模式，並非流水作業，現在喺內地都好有力量，我覺得好驕傲，唔好隨便講負面嘅說話一定要飲水思源，邊個大星唔係喺呢個電視台出來？發哥、劉德華、梁朝偉、周星馳、劉嘉玲，外邊點威都好都唔好忘本！」

（即時娛樂）