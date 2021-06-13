著D&G服裝被內地網民狙擊 莫文蔚工作室微博發文道歉 (12:19)

莫文蔚（Karen）早前穿上意大利名牌Dolce & Gabbana（D&G）服裝拍攝新歌MV，因品牌曾於2018年涉辱華風波，內地網民紛紛為此留言狙擊，Karen其後為息事寧人，將微博有關照片刪掉。

Karen的工作室亦在官方微博「莫家寶貝工作室」發文致歉︰「針對《婦女新知2021》MV中的服裝審核出現問題，工作室此次沒有嚴格替藝人把關，疏忽對於品牌的問題的深入調查，造成大眾十分不好的觀感，對此表示萬分的歉意，希望得到公眾、媒體以及一直以來支持藝人的粉絲朋友們的原諒。目前團隊已經在第一時間排查所有合作品牌，同時，相關MV已經第一時間通知各平台下架，相關造型也不會再出現在這次新專輯任何的宣傳當中。再次為MV造型帶來的不良影響誠懇致歉，也十分抱歉假期期間佔用大眾公共資源，祝大家端午節安康。」

負責Karen是次MV造型的是馬天佑旗下的造型師團隊，馬天佑亦在微博發聲明道歉︰「關於莫文蔚小姐在《婦女新知2021》MV中穿著不當品牌服飾一事，本工作室旗下造型師Yoyo關諾衡作為此次新MV的造型設計，因考慮不周導致極其惡劣影響，對莫文蔚小姐以及大眾表示十分誠懇的歉意，對不起！在前期籌備《婦女新知2021》MV時，因希望配合整首歌曲的基調，所以為莫文蔚小姐搭配了多個整體明亮艷麗的穿搭。對於部分選用服裝並未充分考慮到品牌形象及歷史是極其嚴重的疏忽。本工作室及旗下造型師團隊表示萬分的歉意，並承諾在今後工作中將更加嚴謹把關，避免同樣事件發生。對於本次疏忽造成了大眾對莫文蔚小姐產生的誤解，我們再次誠懇致歉！」

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（即時娛樂）