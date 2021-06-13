日日媽媽聲︱拍三級片後遭歧視 邵音音自爆險令劉丹離婚 (16:45)

無綫《日日媽媽聲》昨晚播出新一集，請來兩代曾拍攝三級片的邵音音及林雅詩分享她們的故事。

邵音音坦言多年來均被誤解為不正經女人，身邊朋友也會懷疑她搭上人夫。邵音音回憶當年劉丹被朋友整蠱，朋友在電話中向劉丹老婆自稱是邵音音，搞到劉丹老婆一度嗌離婚。邵音音說︰「我不知道的。幾年後，劉丹跟我說以後不要和他打招呼，因為老婆要跟他離婚。」林雅詩自言當年拍三級片時沒想太多，到結婚生子後才後悔。邵音音聞言說︰「不要後悔！這個世界沒有後悔藥可吃！」

林雅詩回憶當年男友不介意她拍三級片，奶奶也很支持，但自己父母不接受，令她很難過。她表示當上媽媽後，因怕被認出，多數缺席兒子學校的家長日，即使出席都會戴帽戴口罩。林雅詩說兒子8、9歲時從同學口中知道她曾拍三級片，她當時非常傷心，盡量笑着對兒子承認自己當年走錯路。

邵音音以過來人身分安慰林雅詩，認為人總要面對，即使被攻擊也沒辦法，因為路是自己選擇的。她回憶女兒讀小學時曾因為她而遭歧視，邵音音說︰「她讀小學時，老師問她媽媽名字，她就答『我媽是邵音音』，老師聞言說『你媽是白癡，你也是白癡』，女兒每天上學就站在後面直至放學，後來跪下說不上學了。我就打算去跟老師接觸一下，但老師看看我，然後視而不見。我致電教務處問為何老師叫我和女兒『白癡』，究竟發生何事，如果是這樣，我們不念這間學校了。誰知接電話的人說『我們也不歡迎你這種家長來我們學校』，因此，你不能生存在別人的口水中間，我們要勇敢面對。」

（即時娛樂）