洪永城年底娶梁諾妍 恨做老竇望早日有聲氣 (18:46)

【今日直擊】洪永城（Tony）早前宣布將和女友梁諾妍（Inez）結婚，他今日出席活動時春風滿面，表示只花了3分鐘構思廁所內求婚這條「屎橋」。Tony透露︰「年初求婚，年底就會完成婚禮，稍後會再拍攝正式婚照。」

受疫情及限聚令影響，Tony未決定會否大排筵席，加上洪媽媽在台灣及不少親友在外地，目前正考慮直播婚禮及敬茶儀式。他說︰「媽媽已見過準新抱，她很喜歡Inez，喜歡她多過我！」自公布婚訊後，Tony和Inez收到很多祝福，Tony更被未婚妻的朋友恐嚇要對老婆好，他笑言︰「我考慮要否報警備案，我很擔心，一定會對Inez好！她是個很正能量和很善良的好女仔，我和她相處得好開心。」Tony否認奉子成婚，但坦言恨做老竇，Inez亦想生小朋友，兩人年初開始已同步展開造人大計，希望早日有聲氣。

黃翠如在社交網撰文賀他結婚，卻被網民解讀成「宣示主權」，洪永城認為大家過度解讀文章︰「我們是相識10多年的朋友。我、Inez、蕭正楠和翠如好friend，好好的朋友才會說出這些話。大家可以有自己的評論和觀點，但我和Inez覺得沒問題，感覺很溫暖。」

（即時娛樂）