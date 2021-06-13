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霍啟剛否認郭晶晶第4度懷孕︰暫時3個夠晒數 (20:25)

文章日期：2021年06月13日

【今日直擊】霍啟剛今日出席活動，代太太郭晶晶否認第4度懷孕。他表示暫時3個夠晒數，沒計劃再生小朋友。霍啟剛說︰「實在分身不暇，尤其大仔已上小學，要經常陪他做功課。」

（即時娛樂）

 

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