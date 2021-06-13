莫文蔚孖林子祥合唱圓夢 賣口乖叫Lam哥 (22:12)

莫文蔚（Karen）昨晚舉行第2場紅館演唱會，請來林子祥（阿Lam）擔任表演嘉賓，原來兩人之間有微妙的關係。阿Lam與Karen爸爸莫天賜是拔萃男書院的校友，當年莫爸爸長跑了得，身為師弟的阿Lam早已認識對方並視為偶像；至於Karen就自小已是阿Lam的歌迷。雖然Karen與阿Lam認識已久，但一直未有合作機會，故Karen今次力邀阿Lam做嘉賓圓合作夢。

兩人合唱《我愛你》後，阿Lam向Karen說：「你知唔知為咗你呢個騷咁晏先出嚟，我已經瞓咗一日。」Karen聞言笑稱：「我知你好早瞓，但乜唔係好開心㗎咩，可以夜瞓？通常啲細路仔好鍾意夜瞓。」阿Lam表示：「又話我細路仔，又話由細聽到我大。我同你爹哋同校，但佢大我啲啲，你唔好叫我Uncle Lam、林伯。」Karen即賣口乖以「Lam哥」稱呼他。

其後，Karen在台上透露：「其實我同Sally（葉蒨文）熟熟哋，本來想請你哋一齊嚟。」阿Lam卻調皮說：「邊個Sally？」引得全場捧腹大笑，連Karen也笑逐顏開稱：「原來唔係好熟？這天唔好意思咁貪心請晒你哋，既然你嚟到，我想唱隻Sally嘅歌，當送畀佢好嗎？然後再唱你嘅歌。」二人合唱了《零時十分》、《追憶》、《最愛是誰》及《分分鐘需要你》，讓觀眾大飽耳福。

（即時娛樂）