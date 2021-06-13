被老公陳柏宇狂踩嬲爆 符曉薇感委屈曾想離家出走 (22:59)

陳柏宇和太太符曉薇結婚近4年，育有兩歲女兒陳羿辰（Abigail），組溫馨三口之家；不過，符曉薇曾在節目《日日媽媽聲》投訴老公，惜女兒多過惜老婆。日前符曉薇突然在社交網的限時動態發文，直指被陳柏宇激親，令她覺得很委屈，若然不是為了女兒，她已經離家出走。「好嬲好嬲你。我乜都唔要就嫁畀你，冇求婚，冇禮金，冇過大禮，仲將自己嘅金器畀晒你賣。因為我一路覺得你值得，值得我乜都唔要，淨係要你。我以為你都係咁，你會珍惜我，點知聽到原來我畀咁多壓力你，嗰刻真係想離開。不過算啦，大個女㗎啦，過咗就算，希望以後就算唔稱讚，都唔好踩到一文不值」。後來符曉薇刪去該帖文，惹來網民討論他們夫妻間是否出現問題。

其後，陳柏宇補鑊，寫了一篇長文向符曉薇道歉，坦承沒理會老婆感受，不懂尊重對方的態度統統需要改變，最終獲老婆原諒。符曉薇在社交平台說：「一個會用心去哄你，仲會用千字文認錯嘅男人，其實好難得，有時大家一齊耐咗，好多嘢都會懶咗，呢個懶會令大家越嚟越生疏，會有更多誤會出現，如果有個唔怕煩，會用心去告訴對你嘅愛嘅人，呢個人值得你穿白色婚紗，付託終身俾佢，我已經搵到，亞標都話值得。」之後，陳柏宇和符曉薇更一起拍片，力證夫妻情未變。

（即時娛樂）