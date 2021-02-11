ERROR孖古天樂盧覓雪拍廣告 193扮古仔「拜神舞」舞姿 (12:51)

古天樂在廣告中說：「咁你又知唔知我咩料呀？」（Ig影片截圖）

盧覓雪在fb貼了和古天樂﹑Agent L.及ERROR合照，笑言今次有「大膽」演出。（fb圖片）

疫情下造就不少外賣平台生意急升，不少專做外賣速遞的公司，亦邀請藝人拍廣告宣傳，繼黃子華之前拍外賣速遞廣告外，人氣組合ERROR則伙拍Agent L.，為另一間外賣速遞拍廣告，影帝古天樂（古仔）和盧覓雪（雪雪）驚喜演出。

ERROR成員193（郭嘉駿）在社交網貼上廣告片段，四子唱廣告歌《熱到除3》，古仔﹑雪雪和ERROR及Agent L.演出搞笑，193表示自己有Agent L.做「實Q」，自誇是巨星排場，他說：「知我咩嘢料啦﹗」此時古仔淡定說出：「咁你又知唔知我咩料呀？」之後古仔以鄉音叫肥仔（梁業）開冷氣時，肥仔聞言窒古仔：「咁黑都怕熱嘅？」結果被古仔摑了一巴；

此時雪雪衝入房問道：「係咪熱呀？邊個要雪....雪呀？」ERROR即指向古仔，雪雪即輕拍古仔膊頭，古仔發出無奈笑聲：「真係正到不得了呀﹗」之後眾人起哄圍住古仔：「熱呀嘛？除衫（3）啦﹗」古仔說：「咩嘢廣告嚟㗎？成日叫人除衫（3）嘅？」

廣告中，古仔和ERROR玩成一片，除了齊齊跳舞外，他又與雪雪拿着砂槌左扭右擺，而193鬧着玩扮古仔《今期流行》的經典「拜神舞」舞姿，十分過癮，更搞到古仔要嗌Cut呢﹗

（即時娛樂）