「江湖救急」成功｜首度合作拍MV 楊千嬅李治廷奉旨談情 (13:16)

楊千嬅已有一段時間沒有灌錄唱片及拍MV，早前她在北京錄新歌及拍MV，今次新歌《你會愛的人》、《愛過你的人》，新歌有廣東話及國語版，構思源自同時收到兩分歌詞，一個是廣東版，另一個是國語版，把它們拼在一起時，是一個完整愛情故事，千嬅還請到李治廷拍攝MV。

千嬅表示想物色有外貌又有才華的型男，於是膽粗粗邀請李治廷演出，希望他「江湖救急」，想不到李治廷立即答應，並追問她的拍攝時間和地點。千嬅笑言李治廷是好兄弟，相當有義氣；李治廷表示今次是他們首度合作，以前曾是同一間唱片公司，但未有合作機會，反而令他們相熟的地方是在健身室，因為大家都是同一位健身教練，有時會在健身室相遇，李治廷讚千嬅體能耐力過人，當他自己做到一額汗時，千嬅還堅持繼續做運動。

千嬅表示很久沒有拍MV，今次新歌共有兩個版本，是描述一段男女關係，由兩個人生活走進一個交叉點，令雙方步伐不一致，該當如何下去？她覺得兩人在一起時，要互相包容，但有時對包容有誤解，以為改變自己去迎合對方，但是這些關係是不健康的，所以最緊要忠於自己感覺。

千嬅表示MV拍了14個小時，雖然辛苦但感滿足，這首歌在3星期內完成，她希望盡快推出新專輯，並用音樂去記錄不同階段的自己。去年因疫情關係，世界巡唱及香港演唱會被取消，不過她會繼續追求夢想，不會放棄，現在她要重啟音樂世界。另外，她在巡唱期間，歷時3年拍攝的個人紀錄片，很快便會送到粉絲手中，答謝他們的支持。

（即時娛樂）