邀學友克勤任紅館騷尾場嘉賓 莫文蔚獲老公伴奏 甜蜜咀嘴 (14:30)

莫文蔚（Karen）一連3場紅館《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會香港站》昨晚（13日）圓滿落幕，Karen昨晚尾場盡訴「紅館絕唱」心情，於台上高呼：「今場會是最絕、最正、最難忘一晚，我要唱爆紅館，你們也要嗌爆紅館！」

除了有汪明荃、梁詠琪、廖碧兒、趙式芝、薛家燕、陳潔靈、黃偉文、倫永亮、糖妹等捧場外，Karen還邀得李克勤及張學友擔任嘉賓，她先與克勤合唱《回首》以及《原來...沒可能》，莫文蔚指與克勤相識已28年，當年她以小師妹身分，在克勤加盟記者會上獻花，她說：「可說是克勤帶我入行，今次能請到他，是有頭有尾、Prefect timing。」

Karen唱完《呼吸有害》後表示，要正式向紅館Say goodbye，但強調不是封咪，叫粉絲不用擔心。隨後她請學友上台，她說：「能夠請到他上來，真是超級大榮幸，如唱歌生涯沒機會和他同台唱一次歌，相信是極大遺憾。」

Karen與學友合唱《望月》後，學友笑稱已問准Karen老公可以抱抱，學友說：「我覺得Karen不再出現紅館，是非常惋惜和遺憾的事，希望大家可以用誠意令她再回來這裏，不過聽講會有另一場地將會大過紅館，她不來紅館可以去其他更大、更精彩的地方表演。」

Karen表示其實35年前已與學友有淵源，學生時代為校報訪問過學友，還試過以「學生妹」身分為學友伴舞，學友聞言即笑道：「邊有咁靚嘅學生妹？我冇表示什麼嗎？不過我當時已經唔得。」於演唱會尾聲莫文蔚唱到《HEY! 如果⋯⋯》忍不住哽咽，之後安排與老公Johannes同台鋼琴合奏，再由老公伴奏唱出《再生》，唱完兩公婆在台上咀嘴，十分甜蜜。

騷後Karen接受訪問，她指3場剛剛好，貴精不貴多，問會否收回不再唱大型騷的宣言？她說：「我不會不唱歌和表演，只是換個方式，不想如10多年巡唱方式去做，覺得在事業下半場，可以有其他新嘗試，或者是音樂劇和網上騷，實有方法，或者可以如學友哥講有個比紅館更大的新場地，我說不做大型演唱會，可以做巨型演唱會，有個走盞位的。」她表示最後一次紅館騷碌盡人情牌親自邀請嘉賓，尤其是學友一口答應，十分難得。

（即時娛樂）