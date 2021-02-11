燒腦綜藝大戰｜《死因有可疑》撼《嫌疑事件簿》 張秀文被封「陰濕之最」 (16:08)

方力申（左起）、張秀文和游嘉欣有份演出的燒腦綜藝節目《死因有可疑》今晚首播。（大會提供）

無綫和ViuTV新一輪燒腦綜藝大戰，今晚（14日）拉開戰幔，無綫《死因有可疑》同時段撼ViuTV《嫌疑事件簿》。

有份參演《死因》的包括方力申、劉佩玥、游嘉欣、何廣沛、郭子豪和張秀文。早前節目舉行試映會後，惹起台前幕後熱烈討論，為增加觀眾投入感，節目期間會顯示「緝兇」QR Code，觀眾只要掃一掃即有機會參與估兇手遊戲並贏取獎品。

《死因》雖只是5集「實驗性」綜藝節目，但單是度身訂做道具已逾200件，全部細節位一絲不苟，節目班底亦全數起用年輕人，導演Marcus是經內部調職後初試啼聲，編劇阿智則曾參與無綫綜藝節目《學是學非》創作。

阿智向來熱衷查案遊戲，故膽粗粗毛遂自薦，獲首席創意官王祖藍一Take通過：「其實我預備咗5個論點說服佢哋畀我試，點知祖藍一聽個idea就話OK。同埋佢問我點解第一個單元想拍校園，我話因為女藝人著校服好睇，佢深表認同之後，就冇再干涉過。」

對於試映會後，有人質疑參與藝人狀態過於輕鬆，Marcus解釋：「係設計嚟，我哋想呈現佢哋最真實一面畀觀眾睇，演員喺鏡頭面前會有包袱，所以我叫佢哋用最relax狀態去做，最好互寸，好似平時同朋友玩緊咁；如果一發現佢哋演緊戲，嗰啲片我就唔會要。」他又指祖藍向他大派定心丸，直指沒有收視壓力：「佢話得㗎喇，最緊要畀心機，拍得開心、盡咗力已經足夠。」

對於導演狠心冇take two，參與藝人雖一再埋怨，但張秀文笑指整個合作過程好開心：「我哋拍嗰陣覺得好好玩呀，一嚟又要用腦，二嚟又要防人，好投入好enjoy，所以我有信心觀眾會睇得開心！」方力申則大爆張秀文是導演之外，最陰濕的「隊友」：「佢勁係勁在，係唔係都呃我哋，所有嘢都唔知真假。」

（即時娛樂）