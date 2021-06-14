零糖零鹽｜鄭俊弘激減逾15磅 何雁詩爆老公訓練時曾暈倒 (17:45)

鄭俊弘（Fred）有份參加無綫節目《明星運動會》內的拳擊比賽，由於要操弗身形，Fred也要特訓，為比賽苦練到五勞七傷。Fred老婆何雁詩在Instagram貼了老公浸浴照片，她指老公為減磅，在過去20天內激減逾15磅，每天都是吃雞胸和蔬菜，並且要零糖零鹽飲食。

何雁詩寫道：「今天就是你減磅20日後派成績表的一天。20天跌超過15磅，當中每天包括3小時拳擊訓練，回家再跑步1小時，在你身旁也為你感到身心俱疲。平時我們工作後的樂趣，就是去吃頓好的，最近每天你只能吃雞胸和蔬菜，零糖零鹽。

頭10天進展理想，到最後這星期我們還有10磅要跌，所以不單是吃得清淡，還要控制份量到只有兩隻蛋白，餓了再吃一口energy bar，然後繼續訓練，跑步，晚上再浸熱水涼，別以為浸熱水涼好舒服，其實為了甩水，他浸的水溫是熱得快要燙手（備註：這種方法是超級不健康，不要在家試）每次你浸浴，我必須在旁，因為每一次你上水，也是幾乎休克的狀態，知道你早幾天在訓練時候暈倒，我真的好想哭，就連我媽看到你最近的狀態也好想哭。

我問你，為了公司一個節目，犧牲自己的健康值得嗎？然後你說：我不是為了公司，我是為了自己，我要證明給自己看我是可以的。

有時候就是這樣做一些令自己『不舒服』的事情，跳出自己comfort zone，才會得到一些難忘的經歷。所以，我支持你，支持你為自己創造一些回憶。這種堅持，正是我想為大家分享最近感受的原因，他inspire（啟發）了我，也希望能inspire大家去挑戰自己。」

（即時娛樂）