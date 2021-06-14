《某一天》女配彈起 申度賢人氣急升多代言 鄭知蘇穩定演技征服觀眾 (19:21)

Viu Original原創韓劇《某一天滅亡來到我家門前》正於亞洲各地熱播當中，除了徐仁國和朴寶英組成的「滅亡CP」深入人心，劇中「長腿CP」李洙赫、申度賢同樣糖分十足！其中上位中的申度賢、以及飾演神秘「少女神」的鄭知蘇，還被網民極速起底，被視為新一代清純系女星接班人。

現年25歲的申度賢擁有1.74米的高䠷身材，入行前曾擔任網拍、護膚品和美妝品牌模特兒，並於2018年透過網絡劇出道，翌年加盟韓國大型經理人公司VAST，成為玄彬小師妹！近年她參演《有瑕疵的人們》、《出師表》等韓劇，去年憑話題劇集《機智醫生生活》裴醫生一角打開知名度，還獲不少廣告代言，名利雙收！

最近申度賢在《某一天》中與李洙赫上演「長腿之戀」，獲「愛情天后」朴寶英大讚有睇頭：「劇中的三角關係也非常平均，大家看這套劇時，一定會很好奇他們的故事，絕不會覺得無聊。實際上她（申度賢）比我小，我才是姐姐，但是劇中我飾演妹妹，因此我們也會互相開玩笑，每一天都很愉快地拍攝。」

除了華麗的愛情故事，《某一天》還包含奇幻元素，劇中飾演「少女神」、年僅21歲的鄭知蘇，以穩定的演技征服觀眾，鄭知蘇曾是花式滑冰選手，並曾獲獎；後來她立志成爲演員，並以處女作《May Queen》出道，期間她更大騷滑冰功力，令人留下深刻印象。

年前她為了專注演出《上流寄生族》，毅然從大學退學，最終憑富家女多惠一角彈起，電影不但帶她衝出國際，還為她帶來工作機會，她主演過《謗法》和《Imitation》，《謗》的前輩成東日曾讚她有魅力：「她很有魅力，所以我不敢靠近，因為我已經結婚了。」

（即時娛樂）