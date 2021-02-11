調教你MIRROR｜AK被整蠱找錯錢冇發脾氣 Tiger成幕後工作人員最喜愛MIRROR成員 (00:15)

ViuTV《調教你MIRROR》昨晚（14號）播出第6集，經理人花姐（黃慧君）覺得Frankie（陳瑞輝）已經31歲，到現在也沒突出成績，是因為性格問題，好像完全睇不到這個人；當初她選擇Frankie加入MIRROR，是因為有同事覺得他靚仔而力薦。花姐跟其他MIRROR成員都覺得Frankie優柔寡斷、懶散，他很想在這行有機會，例如他想拍戲便去學戲，唱歌不好理應學唱歌，他卻去學結他，但全部都半途而廢，但他暫未放棄自己，所以花姐想梁祖堯把Frankie調教，令他學會如何努力。

梁祖堯安排Frankie、Anson Kong（江𤒹生，AK）及Alton（王智德）做一日售貨員，他請來好友麥子樂做媒，整蠱負責收銀的AK找錯錢，梁祖堯其後加入「戰團」，希望令予人性格火爆的AK發脾氣；雖然AK真的以為自己找錯錢，但他沒有發脾氣，還禮貌地跟麥子樂道歉。梁祖堯事後表示，觀察到AK在大是大非不會亂來，是一個成熟的人。

花姐曾向梁祖堯說MIRROR其實很幸福，因他們沒經歷過出面原來做新人是很慘，於是梁祖堯希望透過麥子樂分享入行20年的辛酸經歷，讓12子明白，工作是要享受過程。梁祖堯更點名被外界列在隱形成員名單的Frankie談感受，Frankie覺得自己初出道值得被人這樣認為，因為他以前很不誠實，他會先遷就別人，但明明內心不想，他卻不會說，現在他會慢慢地說出來，努力把自己變得更好的人。

今集還有幕後工作人員投選「我最喜愛MIRROR成員」，三強名單包括Ian（陳卓賢）、Tiger（邱傲然）及AK，結果由Tiger奪得。

（即時娛樂）