情同母女｜工人姐姐榮休返菲律賓 許芷熒喊爆送機：不喜歡分離感覺 (11:54)

前港姐許芷熒（Whitney）跟工人姐姐Naty情同母女，而Naty已屆退休之齡，今年2月Naty已離港返回菲律賓榮休，Whitney昨晚在社交網貼片，她和老公到機場送Naty機，Whitney和Naty相擁而哭，表現依依不捨，場面感人。

Whitney撰長文感謝Naty這32年的愛護和照顧：「工人姐姐Naty臨走前兩個月，我已經不停半夜喊，經常幻想送她去機場的場景，自己就會好害怕，因為很不想面對...其實我已經曾經面對過一次她離開，我18歲的時候她已經返過菲律賓一次退休。

那次她離開，我們在機場道別時也是相擁而哭，跟彼此說大家一定會再見..之後她在2011年回香港看我參選香港小姐時又再重聚...一直到今年二月，她終於正式離開香港，返回菲律賓退休。」

「感謝她32年的付出，32年的愛！從我是個嬰兒，到小妹妹到長得比她高，我依然是她的小Mui Mui 我以為自己能堅強不哭，但原來去到最後臨入閘也是相擁而哭。其實真的有生離死別的感覺。入閘前，我給了她一封信，信入面寫了很多我的感受，很多的後悔，如果時間可以再從來，我一定會更珍惜，更表達愛。我自小已經很不喜歡分離的感覺，所以對於我來說我是百般的難過。Naty媽，我希望來生我們不用再分開，我們一定要做血脈相連的親人！」

Whitney希望鼓勵到全世界的朋友們，好好愛護家中的工人姐姐，其實工人姐姐們離鄉別井，心裏也有很多難過悲傷，大家要用正能量去愛護和愛惜她們。

（即時娛樂）