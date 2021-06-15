C AllStar紅館騷明天開售 釗峰促阿媽狂撳F5撲飛 (12:55)

組合C AllStar在7月24及25日，假紅館舉行《C AllStar 集合吧演唱會2021》，而優先訂票已火速售罄，反應熱烈，四子非常開心，但同時他們卻因為飛債纏身而感好頭痛，梁釗峰更為此公開向媽媽道歉，促她明早（16日）10點準時上網公開發售撲飛，笑言不要撳爛鍵盤F5掣！

倒數個唱尚有1個多月，第3次在紅館開騷的C AllStar，首次挑戰四面台表演，心情興奮和緊張。釗峰開心優先訂票售罄，但同時亦感頭痛：「好多朋友買唔到都打電話嚟搵我訂飛，我有好多飛債呀！」吳崇銘（King）安慰他，說：「其實唔使咁驚，因為仲有公開發售嘛，仲有機會買到飛。」釗峰呼籲：「唔好問我有無內部飛，請喺6月16號早上10點準時去售票網站撳F5啦！」他雙手合十向媽媽道歉：「媽媽，如果再要飛都要上網撳呀！」他所指「F5」是電腦鍵盤的「重新下載」功能鍵，每當遇到撲飛潮，網絡大塞車，Fans就會瘋狂重按F5更新頁面，務求衝入訂購版面，成功撲飛。何建曦（Jase）祝願：「希望大家嘅keyboard，喺今次搶飛之戰後，F5 安好啦！」

一票難求，釗峰笑言好奇King和Jase 如何安排多位紅顏知己的座位？他問King：「你啲妃嬪係咪分四面台分四邊坐？如果咁啱坐埋同一行點算？」又問Jase：「你啲Baby Girls又點分佈呢？」King即刻拉埋釗峰落水，笑言：「我啲妃嬪就會坐喺你啲妃嬪隔籬。」

陳健安（On 仔）懶理三子講到嘻哈大笑，他用手指檢查釗峰胸肌，他說：「我幫大家Check吓啲質地，釗峰硬咗喎，做過咩嚟？」身旁King有樣學樣，篤完釗峰又篤On仔胸肌，再篤自己比較，然後一臉權威地說：「釗峰又未夠On仔咁硬！」釗峰說：「我都冇佢咁大。」

Jase笑說：「釗峰被On仔撳完之後硬咗！」四個大男孩為胸肌議論紛紛，原來他們為了配合今次演唱會服裝備戰，King說： 「大家練咗咁耐，當然會有啲服裝可以Show到成果。今次無論台、燈、聲和服裝，都比我哋以往演唱會更貴更靚，睇我哋張海報都知咁多設計就知，所以真係好抵睇。」對於全場劃一票價，他們向Fans大派定心丸：「劃一票價人人平等，個個都係靚位，放心，無論坐邊個位都有可觀性。」

（即時娛樂）