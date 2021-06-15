欺詐劇團｜張秀文杜燕歌演忘年戀兼有咀戲 韓馬利想監場 (14:46)

張秀文在劇中除了和杜燕歌有咀戲外，亦跟蔣家旻有「女女咀」。（鍾偉茵攝）

【今日直擊】無綫劇集《欺詐劇團》將於下周一（21日）首播，鄭丹瑞（旦哥）、敖嘉年、張秀文、蔣家旻、林德信（Alex）和王灝兒（JW）等，於電視城為劇集宣傳。旦哥在台上「投訴」，他笑指劇中每位演員都有咀戲，連杜燕歌都咀張秀文，卻沒有他份，旦哥問導演原因，導演說因為他是男主角，用嘴說話就有，咀戲就無了，所以圍讀時已嬲到拂袖而去。

秀文與杜燕歌於劇中演忘年戀，還有咀戲，她笑說：「我平時很少拍Kiss戲，就這樣給了燕歌了，拍之前他還跟我單眼！」嘉年則大爆拍攝當日，杜燕歌太太韓馬利原本也想來監場，不過有工作在身，又笑指杜燕歌在拍前表現很爽，還刷定牙。

另外，秀文與蔣家旻也有「女女」咀戲，她笑說兩者感覺各有各好，不同味道，跟女仔惜比較特別，加上蔣家旻的嘴形性感，故很好惜，惜時感覺很潤。特別要求NG？她笑說：「又不用，我驚她迷戀我。」

Alex笑指劇中JW非常喜歡他，2人有感情線，但就沒有咀戲，JW不感可惜，笑謂因劇中不需要。今次是他們首次拍TVB劇，Alex表示很開心，演員和現場氣氛都很好，還大爆JW拍攝時非常興奮，拍至凌晨收工還不捨得走。JW解釋因這是她第一次拍劇，不知會否也是最後一次，拍完最後一日戲時忍不住喊。

（即時娛樂）