對簿公堂｜遭恩師林暐哲控告侵權 吳青峰一審獲判無罪 (15:11)

據台灣傳媒報道，吳青峰與恩師林暐哲因「歌曲著作權問題」對簿公堂，吳青峰遭對方提告違反《著作權法》，雙方合約已經在2018年底終止，但林暐哲認為解約部分，不包括詞曲創作授權合約，吳青峰沒有獲他同意就唱自己的歌，青峰也因此遭到起訴。經過台北地方法院審理後，認為雙方解除的合約，包括詞曲創作授權，因此青峰沒有違反《著作權法》，一審判無罪。吳青峰所屬的環球音樂表示，感謝台北地方法院刑事庭詳查事實真相，為青峰伸張公平正義。

環球音樂聲明如下：「環球音樂旗下藝人吳青峰，為其詞曲創作智慧財產權人，今感謝台北地方法院 刑事庭詳查事實真相，為青峰伸張公平正義，保護智慧財產權人、讓創作者得以把時間留給創作。自2019年起、林暐哲先生及其公司對吳青峰提起民事假處分聲請並經二法院駁回，民事訴訟一、二審，以及今日宣判之刑事訴訟，連續五次裁判結果一致，林暐哲先生及其公司之請求均遭法院駁回、判決青峰勝訴。環球音樂再度呼籲 音樂人回歸初衷、勿再濫訴耗費司法資源。再度感謝各界關心，此刻最重要的是大家平安健康。環球音樂 2021.6.15」

（即時娛樂）