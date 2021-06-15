汪明荃怕打針抽血 爆老公羅家英糖尿高要戒口 (17:01)

【今日直擊】汪明荃（阿姐）、尹光夫婦和環星娛樂老闆張國林，今日到黃埔出席謝曉瑩主演的網絡互動版《重生趙飛燕》首映禮。阿姐表示第一次有網絡互動粵劇，很新潮，好好玩，好像打遊戲機一樣，可以角色扮演和選擇結局，這個可能是趨勢，大有大做，細有細嘗試，走出一條新路。

問她會否也將自己的劇目拍成網絡互動版？阿姐說：「看看這個劇效果如何，如果拍的話，我覺得和家英哥合演的《楊枝露滴牡丹開》幾適合，因為有很多特技效果。」

阿姐日前在社交網貼了接種第一劑疫苗照片，見她捉緊老公羅家英的手，問她是否好痛？阿姐說：「不痛，我一向怕打針和抽血，打完沒有任何不適，我每年都打流感針，沒特別不舒服。家英哥本來都要打針，但他糖尿高，要調整飲食，指數降低一點才可以打針。我經常提醒他要戒口，但他麻麻哋聽話，愈叫愈想食。」

張國林兒子張子丰最近傳出追求陳瀅，張國林表示也有為傳聞問過兒子，不過兒子否認，說是舊炒作，根本沒這回事。問他可認識陳瀅？他說：「我知她是誰，她和一班朋友有時會上我公司玩，何雁詩錄歌時，她都曾在場，印象中是個乖女。（適合做新抱？）我無問題，隨兒子自己選擇，他喜歡便可。」

（即時娛樂）