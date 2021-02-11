Mean Talk｜鍾培生窒林作搵錢少 叫對方勿退賽：8位數都未必夠你賠… (18:30)

由林盛斌（Bob）、江美儀主持的無綫全新綜藝節目《Mean Talk》，昨晚（14日）在J2首播，首集嘉賓是9月舉行「百萬拳賽」的鍾培生與林作。面對是非多多兼牙尖嘴利的嘉賓，江美儀絕不手軟，先後拋出「你哋加埋幾廿歲，因乜事咁小學雞？」、「林作真係好孝順呀，孝順到鬧阿媽咯」、「點解林作你咁鍾意撩是鬥非呢？」等尖銳問題。

Bob指林作最近小動作多多，似有「縮沙」退賽之嫌，鍾培生聞言即「警告」林作：「我今年真係唔想打官司，真係賠死你，（你退賽）我真係告爆你，8位數字都未必夠賠。」林作鎮定回應：「因為我媽唔識教仔，佢覺得揼錢落個仔度就可以保護佢。佢身邊啲豬朋狗友麥玲玲又話我算到你個仔今次會出事。我好貪佢（鍾）嗰100萬嘅，我想食兩家茶禮啫。」鍾培生即反窒林作：「啱喇！收完阿媽錢，再收我錢，畀我打鑊甘！」鍾培生表示若林作真的出賽，不排除有額外盈餘會分bonus予對方。

二人又被追問月入多少，林作坦白表示應有40萬元，主持即追問月入如此可觀，為何仍要貪圖100萬出賽費？鍾培生又出招：「有我鍾培生畀佢抽水抽半年喎，佢梗係制啦，唔收錢都制啦！」不過鍾培生拒絕回答月入數目：「以免引起公憤，總之我收入係相當可觀。」之後鍾培生不斷指林作40萬元月入太少，林作挑機反擊：「你入嚟我公司做保險，畀1年睇吓你有冇做到我咁喇，鬥唔鬥吖？你搞得贏我，我畀100萬你。」搞笑兼火藥味濃。

兩人在節目中大爆醉酒後醜態及性經驗，鍾培生表示最長一次性經驗長達兩小時，震撼度令現場一度失控，他稱：「我可以一分鐘，亦可以兩個鐘，我出名性慾強，我肌肉控制好勁，我所有嘢都控制到。（江美儀：即係可以控制到對方嘅高潮？）絕對係，秘訣係呼吸同下盤肌肉要收放自如。呢樣嘢我由細練到大，因為我係完美主義者。」

林作自嘲很懶及自私：「我比較冇顧及對方，我滿足唔到我伴侶，呢個係根據裕美（林作女友）真實反應（得出結論），佢成日都鬧我。」令身在現場的裕美極為尷尬。

（即時娛樂）