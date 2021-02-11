慶祝中國共產黨成立100周年電影《1921》 獲選上海國際電影節開幕影片 (18:41)

寰亞電影《1921》是慶祝中國共產黨成立100周年的重磅電影作品，電影重現了中國共產黨第一次召開全國代表大會，這一波瀾壯闊的歷史時刻。電影主創團隊於上周五（11日）攜同這慶祝建黨100周年第一大片，出席上海國際電影節作為開幕首映。

今年是中國共產黨成立100周年，上海國際電影節特意將《1921》定為開幕影片，以彰顯上海作為黨誕生地的歷史意義及向百年前建黨救國的共產黨人致敬。《1921》的監製、導演黃建新、聯合導演鄭大聖、一大代表的飾演者：黃軒、袁文康、劉昊然、王仁君、張頌文、祖峰、竇驍、劉家禕、胡先煦，以及主演的倪妮和特別出演的李晨，友情出演的張宥浩、王弋萱現身電影節的紅地氈及首映盛典。

開幕影片首映盛典上，《1921》第一次公映，將影迷帶回百年前那個雖然風雨飄搖，但因全國共產黨人匯聚而充滿希望的上海。隨着影片放映完畢，全場掌聲雷動給予電影最高評價。「為時代創作，向未來出發」是今年上海國際電影節的信念，《1921》正正再現歷史，見證當下，憧憬未來，為上海國際電影節獻上一場別具意義的開幕影片，也為慶祝中國共產黨成立100周年獻上最誠摯的生日禮物。監製、導演黃建新希望《1921》是一部會讓觀眾驚喜的誠意之作，特別是在建黨百年的偉大時刻，影片承載着時代賦予的職責，而在上海這座黨誕生的城市做首映，更是意義非凡。

電影《1921》從2016年開始創作劇本，歷時5年，修改了二十餘稿。黨史專家全程參與了劇作過程，編劇團隊於世界各地檔案館挖掘新史料，力求在高度尊重史實的前提下進行創作。《1921》亦舉行了專家研討會，會中獲黨史專家大讚電影「如教科書般展現中國共產黨誕生完整歷程」。專家指出影片以豐富的細節，立體描繪出「一大代表」們為救亡圖存無悔付出的情感，足以譽為「建黨題材新時代經典之作」。

他們對電影真實還原了上世紀20年代上海的城市全貌給予了極高評價，從城市風貌到造型道具細節，劇組都下了工夫，也通過對當時租界文化深刻揭示了上海為什麼可以成為中國共產黨誕生地的歷史原由。《1921》就用更貼近現今年輕人的拍攝手法去講述建黨的歷史，對於年輕人認識黨史意義重大。

今日，寰亞電影正式發放《1921》港版預告及海報。觀眾能從預告中感受到13位「一大代表」對於創立新中國急迫又堅定的決心，海報上13位代表一往無前向着同一目標─徹底改變舊中國奔跑，展現出為理想奮鬥的熱忱澎湃。隨着預告及海報釋出，電影即將於大銀幕上重現100年前中國共產黨成立這激動人心的歷史。

（即時娛樂）