《明星運動會》拳賽開鑼 曾志偉為參賽藝人打氣 (19:08)

《明星運動會》的拳賽率先展開，無綫高層曾志偉親臨現場為參賽藝人打氣。（大會提供）

為迎接《2020東京奧運會》即將開幕，無綫舉辦《明星運動會》，動員逾200位藝員參與多個項目。

運動會首項矚目賽事拳擊項目，今天（15號）假深水埗北河街體育館舉行，分男、女子組初賽、決賽及女子組表演賽，賽事三回合制，每回合2分鐘，1分鐘休息時間。上午舉行男子組78公斤級第一場初賽，由潘梓鋒對戰鄒兆霆；第二場初賽則由吳雲甫對戰羅孝勇，最後分別由潘梓鋒及羅孝勇在初賽勝出，雙雙晉身下午舉行之男子組78公斤級決賽。另一場女子組表演賽，由職業拳手霍嘉怡與何慈恩作示範演出，最後何慈恩勝出。

下午進行4場決賽賽事，分別為女子58公斤級決賽，由李君妍對關嘉敏；男子60公斤級決賽，由海俊傑對鄭俊弘；男子70公斤級決賽，由容天佑對吳業坤；男子78公斤級決賽，則由潘梓鋒對羅孝勇，且看鹿死誰手，晉身拳王寶座。

拳擊項目由鍾志光、陳庭欣擔任主持，崔建邦任領隊，黃庭鋒任直擊報道員，專業評述由陳日昇擔任，拳擊教練為Bernabe Coneepcion及陳文義。而無綫副總經理（綜藝、音樂製作及節目）曾志偉亦有親臨現場觀戰，為參賽拳手加油打氣。

（即時娛樂）